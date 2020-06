Se billedserie Der er butik om dagen og vinbar om aftenen både ude og inde. Pressefoto

'Alverdens Vine' åbner vinbar efter succes med tapas under corona

Vinbutikken har haft succes med tapas go to under corona, og tager nu skridtet videre til egen vinbar

Furesø Avis - 22. juni 2020 kl. 10:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farum er netop blevet en vinbar rigere. Det er vinbutikken 'Alverdens Vine', som har åbnet 'Tilpasso Vinbar' med siddepladser både ude og inde. Det fortæller indehaver Flemming Oppfeldt.

"Vi har vine fra nogle af de bedste områder, og som dur til mange forskellige formål. Derfor syntes vi, at det kunne være interessant, hvis vores kunder kunne smage vinene sammen med god mad. Folk får noget vejledning, og så kan de tage vinen ned fra hylderne. Det skal være en afslappet og tilbagelænet oplevelse," siger han.

Begyndt med take away Flemming Oppfeldt har derfor ansat 24-årige Bjarke Hellinghus som kok, og der er blevet indrettet et mere professionelt køkken. Under coronakrisen begyndte vinbutikken med catering af tapasretter, som Bjarke Hellinghus stod for at lave.

"Vi havde tapas to go i april og maj måned. Bjarke var så dygtig, at nu skal han bruge sine evner fuldt ud. Maddelen er hans barn, da det er ham, der har lavet menuen."

I forbindelse med tapas to go har vinbaren oplevet en stor efterspørgsel.

"Det er gået så godt, at vi ikke er berettiget til hjælpepakker, og i april og maj har vi haft en højere omsætning end de seneste år i samme måneder," siger han.

Forkæle sig selv Flemming Oppfeldt havde dog idéen til vinbaren allerede inden coronakrisen. Der er plads til 34 siddende gæster, dog mindst 16 gæster under de nuværende restriktioner. Flemming Oppfeldt oplever ofte, at kunderne kommer forbi butikken, når der skal købes gaver, og det synes han, er en skam.

"Folk kommer ofte, når de skal forære noget rigtig godt væk, men jeg vil åbne for, at de også kan forkæle sig selv lidt. Der er mange andre spisesteder, men jeg synes, der mangler et sted, hvor man lærer, hvordan mad og vin spiller sammen," siger han.

Vinbaren har haft åbent siden den 11. juni.

"Vi havde mange gæster på åbningsdagen, og vi har fået spontane gæster ind fra gaden. Men folk skal lige lære, at vi er her. Nu hvor de ikke kan rejse jorden rundt i sommer, kan de i stedet rejse rundt i vindistrikterne," siger Flemming Oppfeldt.