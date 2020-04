Henning Kirk definerer i sin nye bog en række kompetencer som egentlige senior-kompetencer, men de kommer ikke af sig selv. Privatfoto

Aldringsforsker kommer med gode nyheder i ny bog

Vores hjerne er ét langt byggeprojekt, der kan forbedres hele livet, fortæller Henning Kirk i sin nye bog 'Godt nyt om gamle hjerner'. Han ønsker også at gøre op med det nedladende sprog over for de ældre og mener, at de bør ses som en større ressource på arbejdsmarkedet

Selvom det ikke altid er sjovt at blive ældre, så er der gode nyheder at hente i en ny bog med titlen 'Godt nyt om gamle hjerner'. Den er skrevet af aldringsforsker og Værløseborger Henning Kirk, og blev udgivet på Gyldendals Forlag den 20. marts. Henning Kirk holder også foredrag og havde et udsolgt foredrag i Farum Kulturhus, der desværre blev aflyst på grund af corona. En af bogens gode nyheder er, at der er mange ting, som den enkelte selv kan gøre for at holde hjernen frisk som seniorer, og det kan allerede ske fra en tidlig alder. I bogen giver Henning Kirk sit biologiske og psykologiske bud på, hvad der skal til for at udvikle kompetencer gennem hele voksenlivet og fremlægger den seneste viden fra forskningen i aldring.

"Bogen henvender sig i princippet til alle voksne, også dem i 40-års alderen og dem, som stadig er på arbejdsmarkedet. Det vigtigste råd man kan give er at være fysisk aktiv," siger han.

Færre vil få demens Henning Kirk er uddannet speciallæge og har siden 1998 arbejdet som forfatter, konsulent og foredragsholder og har udgivet en række bøger om hjerneforskning. En af de andre gode nyheder er, at der i fremtiden vil være færre, der lider af demens. Det skyldes, at de ældre i dag er mere fysisk aktive, bedre uddannet og får flere kognitive udfordringer i hverdagen.

"Forskningen viser, at der vil være færre med demens, for den måde vi lever på i dag forebygger demens. Det er der forskellige forklaringer på, men her er hjernens fysiske miljø meget vigtigt såsom blodforsyning, der forbedres, når man er i god fysisk form. Vi kan også se, at dem som er fysisk aktive som unge har mindre risiko for demens, så det er noget, man kan forberede sig på gennem hele livet," siger han, og undrer sig samtidig over, at nyheden om færre demente i fremtiden ikke er slået igennem i medierne.

Udfordre hjernen Når det handler om at holde hjernen frisk, er det også vigtigt at blive ved med at udfordre den ved at opleve nye ting. Det kan være så simpelt som at sætte sig ved et andet kaffebord end normalt eller at gå en anden rute end den sædvanlige.

"Vi skal stille vores nysgerrighed, for vi er grundlæggende alle nysgerrige. Det værste man kan gøre, er at sætte sig hen og vente på bedre tider," siger Henning Kirk.

Samtidig betyder det sociale også meget, og særligt det at være sammen med børn er givende for de ældre hjerner.

"Det er vigtigt at være sammen med børn, for de stiller mærkelige spørgsmål, og det er også en måde til at genopleve sin egen barndom på ved at lege. Musik og sang er også vigtigt for hjernen, og jeg har et helt kapitel om dirigenter, for de opbygger den skarpeste hjerne, man kan forestille sig," siger han.

Der er derfor god grund til at holde fast i både motion, kaffeklubben eller musikundervisningen uanset alder, og derudover er fremmedsprog også med til at holde hjernen skarp.

"Forskning viser, at for eksempel canadier, der skifter mellem engelsk og fransk har mindre risiko for demens," siger Henning Kirk.

Kryds og tværs Men hvad så med kryds og tværs, som er en daglig beskæftigelse hos en del seniorer, og som har ry for at sætte gang i hjernecellerne.

"Kryds og tværs er udmærket, men det kan ikke stå alene, og det gør dig ikke sprogligt bedre, selvom det er den traditionelle syssel for mange gråhårede. Der er spil som skak og bridge bedre, fordi det tvinger en til at tænke frem."

Klassiske computerspil som for eksempel tetrix, som går ud på at få faldende klodser til at passe sammen, nævner Henning Kirk også som effektiv til at styrke de kognitive evner. Og når det handler om blive bedre til at sætte sig ind i andre menneskers situationer er det særligt givende at læse skønlitteratur.

"Jo mere man læser, desto bedre bliver man til at forstå andre mennesker. Faglitteratur er også godt, men skønlitteraturen kan noget særligt."

Glemmer navne Spørgsmålet er, om der er grund til bekymring i denne coronatid, hvor de fleste fritidsaktiviteter står stille, og der er langt mindre mulighed for at være social. Det tænker Henning Kirk dog ikke, at der er, da det er hurtigt at indhent det tabte. Til gengæld vil han gerne gøre op med, at det kan være sent for ældre at lære nyt.

"Den vigtigste myte at gøre op med er, at man ikke kan lære noget nyt, når man kommer op i årene. Det kan godt være, at man bliver lidt langsommere, og for eksempel er børn klart bedre til et spil som memory. Man glemmer også flere og flere navne, når man bliver ældre, men det skal man ikke bekymre sig om, så længe man kan huske navnene på familien og de store som for eksempel Trump eller dronningen. At man ikke kan huske navnene på alle dem, man møder på fortovet, det er ligegyldigt," siger han.

I bogen forsøger Henning Kirk også at gøre op med den nedladende sprogbrug, som han mener, at samfundet i de seneste årtier har brugt til at beskrive de ældre voksne.

"Vi har en tendens til at kategorise, og under corona bliver alle de ældre for eksempel omtalt som sårbare. Men det er jo kun de ældre med kroniske sygdomme, som er sårbare. Det er som om, at det er indforstået, at de ældre er en samlet kategori, men vi bliver mere og mere forskellige med årene. Som der står i bogen, så fødes vi som kopier og dør som originaler," siger han.

Senior kompetencer Han efterlyser også mere anerkendelse af, at ældre voksne har nogle kompetencer, som kun kan lade sig gøre i kraft af deres alder. Han nævner som eksempel piloten Sully, der i 2009 som 60-årig formåede at nødlande på Hudson-floden i New York og reddede alle passagernes liv.

"Det er et stjerne-eksempel, for det kunne han ikke have gjort som 30 eller 40årig, for det kræver øvelse. Hvis du interviewer 60 eller 70-årige er de også bevidste om, at der er noget, de er bedre til nu end som 30-årige," siger han.

Derudover bliver vi med alderen også bedre til at kontrollere vores følelser, til at se en sag fra flere sider og til at sætte os ind i andres følelser. Henning Kirk definerer en række kompetencer som egentlige 'seniorkompetencer', men det kommer ikke af sig selv, og hjernen er derfor ét langt byggeprojekt.

"Som voksne taber vi, når vi spiller memory med børnene. Vi glemmer navne på personer, der ikke hører til inderkredsen. Det må vi tage med. Andre evner kan forbedres hele livet. Men det kommer ikke af sig selv, og det kræver en bevidst indsats for fortsat læring og udvikling," siger han.

Henning Kirk Er født 1947, bor i Værløse og er uddannet speciallæge fra Københavns Universitet. Han har blandt andet været ansat som overlæge hos Sundhedsstyrelsen.

Har siden 1998 været selvstændig konsulent, forfatter og foredragsholder.

Er blandt andet forfatter til bøgerne 'En kort guide til et langt liv', 'Sådan holder du hjernen i gang' og 'Snart senior'.