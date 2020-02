Afviser kritik: Bondo svigter på ingen måde Furesø

"Jeg tror ikke, mange kan have overhørt hans kritik heller ikke på Christiansborg. Siden har telefonerne ikke været tavse, kan jeg fortælle. Det har været et enigt byråd med borgmesteren i spidsen, der gør deres indflydelse gældende på forskellig, målrettet facon med de samme mærkesager på vegne af Furesø for at få det bedst mulige resultat. Juul og borgmesteren har jo også sammen været igang, men det har Juul måske glemt i sin iver for kritisere Ole Bondo," lyder det videre fra Pettersson og fortæller, at der er dialog i gang mellem de nordsjællandske kommuner.

Vi - Furesø - taler bestemt også sammen med andre nordsjællandske kommuner, og arbejder for en fair udligningsordning. I Furesø betaler vi oven i en udligningen årligt 123 mio. kr. af på gælden fra Farum-tiden, der stadig er 2,3 mia. kr. I dag udgør den samlede betaling - gældsafvikling og udligning - mere end 20 pct. af Furesøs årlige budget. Derfor er vi i Furesø i en særlig situation. Og derfor skal Furesø også alliere sig med kommuner uden for Nordsjælland på tværs af partiskel. Vi har opfordret Christiansborg til at tænke kommunernes samlede udfordringer med og foreslået et loft for stigningen i udligningen, en mere fair udligning af selskabsskatten og mere vægt på de udgifter der følge af den demografiske udvikling. Det arbejder vi stadigt for. Det er uhyre vigtigt, at vi som byråd står sammen og allierer os med mange andre kommuner samt søger at påvirke regeringen og Christiansborg. Målet er at opnå en retfærdig og holdbar udligningsordning. Det er langt vigtigere end at bruge tid og kræfter på at rette beskyldninger dem man burde stå sammen med," lyder det fra den fungerende borgmester.