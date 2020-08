Afrikanske rytmer på Bymidten: Kunder sætter pris på musik

butiksliv Lørdag bød Værløse Bymidte på musik, hvor sangerinden MaryNa gav kunder og butikker en oplevelse. Og kunderne har været glade for, at der har været musik til lørdagshandlen de sidste par uger.

Der har også været et gående jazzorkester en anden lørdag, og i det hele taget har bymidten sørget for, at lørdagskoncerterne ikke har samlet for mange folk.