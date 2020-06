Send til din ven. X Artiklen: Ændrede muligheder for besøg på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ændrede muligheder for besøg på plejehjem

omsorg 11. juni modtog alle landets kommuner et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at besøg på plejehjem altovervejende skal foregå på udendørs arealer.

En vigtig lempelse er dog, at det nu også tillades, at udvalgte ældre efter aftale kan få besøg indendørs.

"Den seneste beslutning fra Sundheds- og Ældreministeriet indeholder en lempelse. Nu bliver det nemlig tilladt, at de ældre, der for eksempel ikke kan forlade deres bolig eller af anden grund ikke kan deltage i udendørs besøg, kan udpege 1-2 nære pårørende, der kan besøge dem indendørs," siger formand for udvalg for social forhold, sundhed og et godt seniorliv Matilde Powers i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed fastslår dog også, at besøg altovervejende fortsat skal foregå på udendørs arealer. Det betyder, at nogle borgere vil opleve af få nej til at besøge deres kære indendørs. Hvorvidt den ældre kan modtage besøg indendørs afhænger af en individuel, sundhedsfaglig vurdering.

Vil undgå udbrud

"På alle plejehjem hjælper vores medarbejdere så meget som muligt med, at pårørende kan besøge deres kære i telte, udenfor på en terrasse eller opfordrer til en gåtur. Der bliver også lavet ekstra aktiviteter, så vores ældre trives trods de skrappe regler for besøg. Andre steder i landet har man ulykkeligvis oplevet udbrud på plejecentre. Det vil vi rigtig gerne undgå i Furesø," siger Matilde Powers. jesl