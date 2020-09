Se billedserie Rødderne på træerne søger under stien og gør fortovet ujævnt. Foto: Louise Mørch Vilster

Ældre kvinde faldt og slog sig på ujævn sti: Den har været ekstremt hullet i mange år

Furesøstien i Farum trænger til en kraftig renovering, mener de i grundejer- foreningen Furesølund. Kommunen ejer stien, hvor en ældre kvinde for nyligt må

Furesø Avis - 20. september 2020

En 87-årig kvinde var fornylig ude at gå tur på Furesøstien i Farum, der ligger tæt på hendes hjem. Desværre endte gåturen med en tur på Herlev Hospital, da hun ramte en af fliserne, som stikker op, og hun faldt derfor ned på næsen. Kaja Bisgaard bor lige ved stien og så derfor, at den ældre kvinde lå på jorden, og hun fik sammen med en anden kvinde ringet efter en ambulance.

"Vi står og snakker og så ser vi, at hun pludselig ligger der. Så farer vi derhen og hjælper hende. Hun så skrækkelig ud, fordi hun var faldet fremover og havde slået næsen. Det blødte gevaldigt, og hun skulle sys over næseryggen," siger Kaja Bisgaard.

Blev indlagt Den 87-årige kvinde endte med at blive indlagt på Herlev Hospital et døgn til observation og er nu hjemme igen og har det godt. De er begge medlem af grundejerforeningen Furesølund, som tæller 353 hustande fordelt på villaer og rækkehuse, der er i bygget i 1970'erne. Efter uheldet er Kaja Bisgaard overbevist om, at det er nødvendigt at få renoveriet stien, som er ejet af Furesø Kommune. Ikke mindst da der bor mange ældre i området, som går ture i området. Den ujævne belægning skyldes blandt andet rødderne fra træerne i siden, som dog tilhører Furesølund.

"Kommunen bør gøre noget, for det er deres sti. Træerne står selvfølgelig på vores grund, og hvis vi fælder dem forsvinder rødderne, og fliserne kan rettes. Men kommunen kan vel sige, at træerne skal fjernes, for de er forpligtet til, at fliserne ligger vandret så man kan gå på dem," mener hun.

Ekstremt hullet Hos Furesølund er bestyrelsesmedlem Ole Wejse Svarrer enig i, at stien trænger til en kraftig renovering. Han fortæller, at de i øjeblikket er i gang med at renovere deres egne stier.

"Jeg er enig i, at stien er rigtig dårlig vedligeholdt, den er helt ekstremt hullet, og har været det i mange år. Dels på grund af træerne og på grund af en masse sten, der er gået i stykker. Gangstien er mest medtaget, og derfor bruger mange cykelstien til at gå på. Jeg kan godt forstå, hvis ældre mennesker har svært ved at gå på stien, og jeg kan kun opfordre kommunen til at få den renoveret," siger han.

Velvillig kommune For nogle år siden var der i grundejerforeningen tale om at sætte gang i en stor forskønnelsesplan for Furesølund, men da det ville koste 10 millioner kroner, er de i stedet gået i gang i mindre etaper. Det tæller blandt andet renovering af stier for 2,5 millioner kroner. I forbindelse med planen har Furesølund tidligere talt med Furesø Kommune om, at kommunen i samme forbindelse kunne renovere de kommunale stier.

"Vi kontaktede kommunen for at høre, om de ville renovere stierne. Det var de meget villige til at se på, og det kunne være dejligt, hvis de prioriterede det. Om nogle uger går vi i gang med at renovere næste sti, for vi har samme problem, og det kunne være relevant, hvis de begyndte på det, når vi er færdige med vores. Det duer ikke, at der er stier, som folk vælter på," siger Ole Wejse Svarrer.

Kan ske igen Han håber dog, at der kan findes en anden løsning end at fælde de gamle træer.

"Jeg er med på, at de udgør en del af problemet, men hvis træerne skal fældes, vil det være en voldsom forringelse af området. Det vil være dejligt, hvis der kan findes en teknisk løsning i stedet for at fælde dem," mener han.

Selvom der bor mange ældre i området, bliver stien også brugt af mange skolebørn. Cirka en tredjedel af husejerne er ældre mennesker, og Kaja Bisgaard er bekymret for, om der vil ske flere uheld.

"Det kan gå meget værre næste gang, så taler vi måske hjernerystelse eller kraniebrud. For det er meget ujævnt," siger hun.