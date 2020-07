Ældre Sagen søger akut efter frivillige

Hos Ældre Sagen i Farum/Furesø er der akut brug for en eller flere opringere, der kan ringe til enlige medlemmer hver morgen. Det skriver Ældre Sagen i deres nyhedsbrev. De frivillige ringer hver dag til et antal enlige, for at spørge om de har det godt, og om alt er i orden. Bliver telefonen ikke taget, undersøger den frivillige, om der er noget galt og tilkalder hjælp hvis nødvendigt. Kontakt Anni Berner om frivilligjobbet på telefon 31 95 17 07.