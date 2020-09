Ældre Sagen inviterer til Per Pallesen i Galaksen

Her vil skuespiller Per Pallesen holde foredraget 'Mit eventyrlige liv'.

For alle over 65 år

Tilbuddet er for alle, også ikke-medlemmer, der er fyldt 65 år, da det er en del af Sundheds- og Ældreministeriets sommerpakkeaktiviteter for ældre.