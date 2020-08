Ældre Sagen i Farum holder årsmøde

årsmøde Den 20. marts skulle Ældre Sagen i Farum have holdt sit årsmøde. Det bliver i stedet nu fredag den 4. september klokken 14 i teatersalen i Farum Kulturhus, skriver foreningen i sit nyhedsbrev.

" På årsmødet vil I møde bestyrelsen, høre om planer for fremtiden, og I kan være med til at vælge nye bestyrelses¬medlemmer," står der sammen med en opfordring til at huske sit medlemskort.