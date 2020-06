Ældre Sagen i Farum er på udkig: Mangler frivillig gymnastikleder

navne Ældre Sagen i Farum/Furesø har gymnastikhold mandag formiddag. Men gruppelederen for holdet, Hans Sylvest Olsen, er stoppet efter at have stået for holdet i "ganske mange år," skriver Ældre Sagen. Så nu ledes der med lys og lygte efter en ny, frivillig gruppeleder.