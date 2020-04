"Det er en underlig tid, og vi kan mærke, at mange ældre er utrygge. Det gælder især, hvis folk er alene og ikke har en partner, for dem kan det virkelig være en belastning.Modelfoto Foto: Michael Erhardsson

Ældre Sagen: Mange er utrygge og ensomme

Hos Ældre Sagen i Farum oplever de mange ældre som er ensomme og utrygge under coronakrisen. Det skal det nye initiativ Ældretelefonen hjælpe på

05. april 2020

Der er ingen tvivl om, at coronatiden især går ud over mange ældre, der nu ikke kommer ud og deltager i aktiviteter, som de plejer, og på plejehjemmene kan de ikke få besøg. Det kan de særligt mærke hos Ældre Sagen i Farum. Foreningen har normalt 60 forskellige grupper, der mødes en gang om ugen eller med andre intervaller, men de er alle aflyst indtil i hvert fald 1. juni. Årsmødet samt en teaterforestilling i Farum Kulturhus, som var udsolgt, er i stedet blevet udsat til september.

"Det er en underlig tid, og vi kan mærke, at mange ældre er utrygge. Det gælder især, hvis folk er alene og ikke har en partner, for dem kan det virkelig være en belastning. Jeg har hørt fra folk, der siger, at de føler sig fuldstændig alene og forladte, og når de går en tur med hunden, er der ingen der snakker sammen, for hundene skal ikke komme for tæt på hinanden," siger næstformand i Ældre Sagen Furesø, Lisse Grønkjær.

Isoleret på plejehjem

Hos Ældre Sagens Hovedafdeling har de netop taget et landsdækkende initiativ med Ældretelefonen, hvor man enten kan blive frivillig, eller være den som får en telefonven. Ældretelefonen skal derfor tjene som et værn mod ensomheden i denne tid. Hos Ældre Sagen i Farum plejer de hver anden mandag at mødes i gruppen 'Pigekammeret´, men nu har de i stedet taget initiativ til, at man skriver til hinanden om sin hverdag under coronakrisen. I forskellige nye Facebook-grupper, som Ældre Sagen har oprettet, følger Lisse Grønkjær også med i, hvad der rører sig blandt de ældre lige nu.

"Der er nogle, der taler om nabokontrol, og en ældre kvinde oplever, at hun bliver set ilde til, hvis hun går ud. De yngre naboer spørger, hvor hun skal hen, og siger at hun skal blive hjemme," fortæller Lisse Grønkjær.

Der er også flere, der skriver om forholdene på plejehjemmene.

"De skriver, at beboerne er isoleret på deres værelser, og ikke må være på fællesarealerne, da de kan smitte hinanden. Hvis man både er alene og ikke må modtage besøg, så er det strenge løjer," mener hun.

Indkøbsbus er aflyst Ældre Sagen i Farum plejer at have en indkøbsbus, der hver onsdag samler de ældre op ved stoppesteder, så de kan tage ud at handle sammen og bagefter tage en kaffe sammen i Farum Kulturhus. Men den er også aflyst for tiden. Hjælperne fra indkøbsbussen sørger for, at alle brugerne stadig får hjælp til indkøb.

"Der er mange, der har brug for hjælp til indkøb, og heldigvis er der nogle grupper på Facebook, som er ret fantastiske, og som vi henviser til i vores nyhedsbrev," siger Lissen Grønkjær.