39-årig fængslet i to uger: Påkørte ambulance og angreb mand med peberspray

Det var en noget usædvanlig sag, da en 39-årig mandag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Lyngby sigtet for tre forskellige forhold. Den 39-årige endte med at blive fængslet i 15 dage, da der ifølge anklageren Jacob Dreist var stor risiko for, at han ville fortsætte med at begå kriminalitet. Manden der kommer fra Rødby, blev anholdt sent søndag aften, da der var anmeldt tumult mellem flere personer på Gammelgårdsvej i Farum. Den 39-årige havde ifølge Nordsjællands Politi sneget sig langs en parkeret bil, hvorefter han havde åbnet bildøren og sprayet med peberspray mod føreren af bilen, som var en 26-årig mand fra Farum. De to kendte i forvejen ikke hinanden. Den 39-årige var også i besiddelse af en kniv, som han også blev sigtet for.