37 nye huse er nu sat til salg på Flyvestation Værløse

Flyene er landet for sidste gang, og Flyvestation Værløse forvandler sig i disse år til et boligområde. Nu sætter REKA Gruppen første etape af 37 nye huse til salg med navnet Officershusene.

Husene er tegnet af arkitektfirmaet Tredje Natur, som også har udarbejdet helhedsplanen for området. Officershusene er ved at blive bygget i øjeblikket og er eksklusive huse i 1- og 2-plan samt rækkehuse og dobbelthuse, skriver REKA Gruppen i en pressemeddelelse.

"Flyvestation Værløse ligger så bynært, som man kan komme, og det unikke naturområde er tænkt ind i husenes arkitekturen. Officershusene er attraktive for både børnefamilier, der er vokset ud af lejligheden i København, seniorer og mange andre mennesker, som udover en eksklusiv bolig også drømmer om lys, luft og fællesskab," siger Jesper Kristensen, som er adm. direktør for REKA Gruppen.

"Eksempelvis er den gamle Hangar 3 totalrenoveret og omdannet til et spændende fælleshus for alle områdets beboere. Her er for eksempel gode køkkenfaciliteter, spisesal, flere multihaller og meget andet," fortæller Jonas Gejl Lauridsen, som er projektleder hos REKA Gruppen.