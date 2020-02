35-årig endte i forhave: Ballerupvej var spærret en time efter solouheld

uheld Fredag aften klokken 21.51 kørte en 35-årig galt på Ballerupvej i Værløse. Bilen endte i en forhave, efter den havde ramt et træ, fortæller Nordsjællands Politi til Furesø Avis.

Manden kom ifølge politiet ikke alvorligt til skade. Han blæste dog alkometeret op over det tiladte, og derfor blev han taget med til en blodprøve for at få fastlagt sin promille.