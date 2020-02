30-årig varetægtsfængslet for at videregive haglgevær

Tilbage i januar blev to mænd varetægtsfængslet i en sag om våbenfund. Nu er en 29-årig også blevet varetægtsfængslet for at have overdraget et våben, og den sag hænger ifølge en anklager sammen med sagen fra januar. Arkivfoto: Presse-fotos.dk

