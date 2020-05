Der er et ønske fra FCN og Farum Boldklub om at etablere to kunstgræsbaner. Domen skulle have ligget på den ene (kunstgræs m. belysning), og der er ikke fundet andre alternativer. Illustration: Furesø Kommune

En 20 meter høj sportshal ved Farum Park bliver ikke en realitet i første omgang. Men den er stadig med i et tillæg til en lokalplan, der lige nu er i høring, og det skabte debat på borgermøde

Furesø Avis - 17. maj 2020

dome Det har længe vakt stor bekymring hos en del borgere, at FC Nordsjælland muligvis vil bygge en stor, indendørs sportshal også kaldet dome, som kan være op til 20 meter høj. Det er et krav for superligaklubber at have en dome, men klubben har fået dispensation og bruger i stedet faciliteter i Ballerup. I det nuværende forslag til en ny lokalplan for Farum Vest, der blandt andet dækker Farum Park, er der dog ikke en dome med i lokalplanforslaget 149. I stedet er det med i Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport.

Ikke dominerende Da der mandag var digitalt borgermøde om begge dele, der lige nu er i høring, kom der mange spørgsmål fra borgerne om netop muligheden for en dome. Der var især usikkerhed om, hvor den i givet fald skulle placeres, og hvor høj den vil blive. En miljørapport fra Cowi har blandt andet set på den visuelle påvirkning og skyggepåvirkning af ny sportshal samt dennes påvirkning på en naturbeskyttet sø.

"Konklusionen på domen er, at den ikke væsentligt vil adskille sig fra eksisterende halbygninger, og den vil ikke virke uforholdsmæssigt dominerende," sagde by-og kulturdirektør Claus Torp, der svarede på borgernes spørgsmål.

Administrerende direktør i FC Nordsjælland, Søren Kristensen, har tidligere udtalt til Furesø Avis, at klubben på sigt får brug for at bygge en dome. Men hvor den skal ligge, ved de ikke endnu.

"Om det bliver i Farum, Hillerød eller et andet sted, ved jeg ikke. Det er et ufravigeligt krav, så det er en nødløsning lige nu. Jeg tror ikke på, at kravene bliver slækket til en dome, for jeg ser kun flere krav til faciliteter og på andre fronter. Det synes jeg er ok, for vi skal være dygtigere for at være konkurrencedygtige i forhold til udlandet, så vi kan trække de bedste talenter til, og der er faciliteter afgørende."

Kunstgræsbane i stedet Domen var tænkt placeret på en grusbane, som bliver brugt til parkering ved superligakampe. Den bliver i stedet til en ny kunstgræsbane, hvis lokalplansforslaget bliver vedtaget, da både FC Nordsjælland og Farum Boldklub har efterspurgt en kunstgræsbane. Der er derfor ikke andre planer om, hvor en dome i fremtiden kan ligge.

"Det kan meget vel udløse behov for en ny lokalplan, hvis der skal etableres en dome. Der ligger ikke en endelig beslutning at etablere en dome, fordi det står i kommuneplanen, der bliver en proces mere, før det bliver en realitet," forklarede Claus Torp, mens byrådsmedlem Eigil Hulgaard (K), der er formand for Udvalget for byudvikling og bolig, supplerede:

"Hvor den eventuelt skal placeres eller hvor den skal være, det skal diskuteres politisk, hvis det bliver aktuelt. Domen er lagt ind, så hvis den skal etableres, så er det kun lokalplanen, der skal laves om, men den skal stadig igennem en politisk proces," sagde han.

Overvejet andre steder Der blev blandt andet spurgt, hvordan kommunen vil vurdere den visuelle påvirkning og skyggepåvirkning, når de ikke ved, hvor domen skal være.

"Der har været tale om en konkret placering på bane 4 eller 5, hvor vi har lavet skyggediagrammer. Nu nøjes vi med kunstgræs, men man kan etablere en dome efterfølgende ovenpå, det er det, vi har taget udgangspunkt i," sagde Claus Torp, som også sagde, at de 20 meter er lidt højere, end de 15 meter, som typisk er højden på et stadion.

"20 meter, det er der vist ikke mange, der vil have i sin baghave," skrev en borger, mens en anden foreslog, at den i stedet kunne bygges ved Farum Arena.

"Vi har overvejet andre placeringer, men man skal huske, at det udløser behov for tilknyttede faciliteter som for eksempel omklædning, og derfor er der fordele ved dette område," sagde Claus Torp.

Både lokalplansforslaget og tillægget er i høring indtil søndag den 24. maj, hvorefter det skal videre til politisk vedtagelse.

