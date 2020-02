19-årig sigtet for narkokørsel uden kørekort

Det endte med en sigtelse og anholdelse for narkokørsel og for kørsel uden førerret for en 19-årig mand fra Ballerup. Han blev klokken 00.41 natten til tirsdag standset af en patrulje ved Nygårdsterrasserne, hvor et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.