146.000 kr. i støtte til kvindenetværk i Furesø

Skaber fællesskab for kvinder med ikke-vestlig baggrund

Furesø Avis - 10. juli 2020 kl. 06:20

Hver onsdag mødes 12-15 kvinder med ikke-vestlig baggrund på Frivillighedscentret på den tidligere Bybækskole i Farum.

De dyrker motion, yoga, afholder fællesspisninger, besøger museer og går ture ud i Furesøs natur og danner fællesskaber. Aktiviteterne planlægges og afvikles sammen med kvinderne med frivilligcenterets projektmedarbejder og frivillige i centeret.

Projektet er opstået i samarbejde mellem Frivilligcenteret og Jobcenteret, og projektets første år blev støttet af Socialstyrelsen med 100.000 kr.

Nu har Frivilligcenteret modtaget besked om, at projektet støttes med 146.000 kr. indtil juni 2021.

Dårligt helbred Fælles for kvinderne er, at de lider af kroniske sygdomme og har dårligt helbred, så de holder sig ofte hjemme og er ikke en del af fritidslivet i Furesø. Men nu mødes de i Kvindenetværket og oplever fællesskaber også uden for den nære familie, skriver Frivilligcenter Furesø i en pressemeddelelse.

"Mange af os, der kommer til aktiviteterne i Frivilligcentret, har travlt med alle mulige ting i hjemmet. Vi savner tid til at være sammen med hinanden og lave andre ting i hverdagen. Aktiviteterne og fællesskabet er et frirum. Vi bliver faktisk gladere mennesker ved at komme", siger deltager og frivillig Nadire i pressemeddelelsen.

Aktiviteter i Kvindenetværket understøttes af en projektmedarbejder, men køres af kvinderne selv.

"Vi er meget glade for at modtage støtte til projektet igen i år. Vi vil gerne understøtte den positive udvikling, kvinderne er i. De har prøvet nye aktiviteter, oplevet nye sider af kommunen og introduceret dem til sunde fællesskaber. De næste skridt handler om at skabe et varigt fællesskab, hvor alle deltager aktivt," siger Anders Poulsen, leder af Frivilligcentret. jesl