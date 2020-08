100 år: Solvejg blev fejret af familien på afstand

Efter fødselsdagssangene var der dækket op på udearealet, så hun kunne sidde sammen med sine tre børn og deres ægtefæller. Solvejg Gehlshøj mistede sin mand i oktober sidste år, der nåede at blive l01 år, og som boede i eget hjem til sin død, mens Solvejg Gehlshøj har boet på Solbjerghaven de seneste to år.

"Vi håbede, at vi kunne holde det ude på Restaurant Skovlyst, som vi plejer, og som vi gjorde med min far. Hun har fortjent mere," siger hendes ældste datter Kirsten Elisabeth Gehlshøj.

Solvejg Gehlshøj er den ældste af ni søskende, hvoraf to stadig er i live, og hun fik tidligt ansvar og skulle hjælpe med at passe sine mindre søskende. Mellemskoleeksamenen blev i Slagelse, og hun blev hurtigt leder af flere gymnastikhold efter et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Solvejg Gehlshøj kom fra en præstefamilie, og hun tog den lille organisteksamen og spillede i Sørbymagle Kirke, hvor faderen var præst.

Skjulte frihedskæmpere

Hun endte dog med at uddanne sig til sygeplejerske. Det skete på Bispebjerg Hospital under 2. Verdenskrig, hvor hun var med til at skjule frihedskæmpere som patienter. Det var til en fest under mørklægningen, at hun mødte sin kommende mand Bent AK Gehlshøj, som sejlede i flere måneder ad gangen i sit job som telefon-telegrafingeniør i Store Nordiske Telegrafselskab.