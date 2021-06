Foto: Kenn Thomsen

politi: Narkobilist kørte i grøften - og passager truede vidner

Frederikssund - 16. juni 2021 kl. 11:25

jægerspris Narkokørsel og trusler mod vidner lyder meget gangster- og Nørrebroagtigt.

Men det er tilsynbeladende et fænomen, der ikke lader sig bremse af alder eller geografi.

Således blev en 58-årig mand fra Jægerspris tirsdag aften sigtet for både spiritus- og narko-kørsel.

Klokken 20.00 blev det anmeldt, at en personbil kort forinden havde kørt stærkt på Møllevej og i den forbindelse var kørt i en grøft. Under anmeldelsen gik bilisten i gang med at trække sin bil op fra grøften ved hjælp af et andet køretøj, og bilisten kørte derefter fra stedet.

På baggrund af vidnebeskrivelser blev den formodede bilist, den 58-årig mand fra Jægerspris, efterfølgende truffet på sin adresse, og han blev her anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel, idet han formentlig havde ført bilen med en promille over det tilladte og under påvirkning af euforiserende stoffer.

Derudover blev en 48-årig mand fra Jægerspris med relation til den 58-årige anholdt og sigtet for trusler, idet han, i forbindelse med at bilen var kørt i grøften på Møllevej, havde truet vidner på stedet for at afholde dem fra at anmelde forholdet til politiet.

Den 58-årige bilist fik efterfølgende udtaget en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle spiritus- og narkopåvirkning.