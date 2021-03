Willumsens har fået penge til en renovering, og onsdag sagde Frederikssund Byråd ja til, at museet også kan søge fonde om penge til en modernisering af museet i Frederikssund. Foto: Kenn Thomsen

Willumsens kan nu søge fonde

Det var et enigt byråd, der onsdag den 24. marts 2021 bakkede op om, at Willumsens Museum søger eksterne fondsmidler, der kan opkvalificere museets cafe, værksted og indgangsparti, så det lever op til nutidens krav til et moderne museum.