Willumsens indre og ydre verden

- Med sine selvportrætter giver Willumsen et visuelt bud på identitetens kompleksitet, hvor vi inviteres ind i selvets mange nuancer - de selvoptagede, de ærlige, de tvivlende og de kritiske. »At samle sig« giver et kig ind i Willumsens mange selvfortællinger ved at udfolde et mere nuanceret billede af, hvorledes personlighed og identitet sammenstykkes i et komplekst netværk af udvekslinger mellem indre og ydre forestillinger om selvet, fortæller museumsdirektør Lisbeth Lund, J. F. Willumsens Museum om udstillingen.