Willumsens Museum kan nu søge fonde

Frederikssund - 25. marts 2021

På Frederikssund Byråds møde onsdag bakkede et enigt byråd op om, at Willumsens Museum kan søge eksterne fondsmidler til at opgradere museets faciliteter, så publikum kan få endnu mere ud af deres besøg.

Det var et enigt byråd, der onsdag den 24. marts 2021 bakkede op om, at Willumsens Museum søger eksterne fondsmidler, der kan opkvalificere museets cafe, værksted og indgangsparti, så det lever op til nutidens krav til et moderne museum.

- Byrådet har i årene 2021 til 2024 afsat 41,2 millioner kroner til renovering af blandt andet museets magasinforhold. Nu har vi i byrådet også sagt god for, at museet søger ekstra midler i omegnen af 15 millioner kroner til at lave nyt værksted til billedskolen, udbygge cafeen med et køkken, så der kan serveres varm mad - og dertil etablerer en ny og bedre parkeringsplads. Det glæder mig, at alle er enige og står bag ønsket om et endnu bedre museum for kommunens borgere og de gæster og turister, som kommer hertil, konkluderer borgmester John Schmidt Andersen (V) i en pressemeddelelse - udsendt af kommunen efter byrådsbeslutningen onsdag.

Bevaring for eftertiden

Fondsmidlerne er et led i, at Willumsen står over for et stort renoveringsprojekt, der skal sikre, at museet fremover kan leve op til sin forpligtelse om at bevare sin samling for eftertiden.

Når der skal laves en større indsats for bevaringsklimaet, ønsker museets ledelse og bestyrelse at gribe muligheden for også at gøre museet endnu bedre for publikum.

- Moderniseringen af de udvalgte publikumsområder er et helt centralt led i at gøre museet til et oplagt udflugtsmål for borgere og gæster i alle aldre - ikke bare en gang, men gerne mange gange. Med bedre faciliteter for gæsterne vil vi få en endnu mere fremtrædende position blandt attraktionerne inden for turistsamarbejdet VisitFjordlandet, forklarer museets bestyrelsesformand Ole Find i pressemeddelelsen fra Frederikssund Kommune.

Direktør enig

Museets direktør Lisbeth Lund er enig:

- Det er et stort ønske for museet at være et sted, hvor både de lokale borgere samt besøgende og turister fra nær og fjern mødes om interessante udstillinger, spændende foredrag og kreative og sjove oplevelser. For at det kan lykkes i endnu højere grad end i dag, skal der nogle mere indbydende og tidssvarende faciliteter til, påpeger hun.

Stor kommunal opbakning

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget i Frederikssund, Jesper Wittenburg (S), er glad for, at der ikke kun bliver taget hånd om den kritik, Slots- og Kulturstyrelsen har rettet imod museets klima- og sikringsniveau, men at museet også opgraderes som samlingspunkt for lokale og besøgende.

- Det er jo ikke første gang, at museet omdannes, men det er første gang, at den kommunale finansiering og opbakning er så stor, som den er i dette tilfælde. Dermed sender vi også et klart signal til fondene om hvor stor betydning museet har. Og det er vigtigt. Willumsens Museum er en af vores største kulturinstitutioner og attraktioner i kommunen, fastslår Jesper Wittenburg i den udsendte pressemeddelelse.

Museum fra 1957.

Willumsens Museum er et kommunalt museum, som modtager statsstøtte. Museet blev indviet i 1957. Bygningen er tegnet af arkitekt Tyge Hvass. Den fløj står stadig, som den blev opført i 1957.

På Facebook har et par debattører de forgangne uger kritiseret kommunen for igennem mange år at poste mange penge i Willumsens Museum.

- Sådan er det ikke helt fat, pointerer Frederikssund Kommune i sin pressemeddelelse.

I 2005 fik museet en tilbygning tegnet af arkitekt Theo Bjerg. Frederikssund Kommune bevilligede 1,5 millioner kroner og staten fem millioner kroner til tilbygningen. De resterende midler kom fra private fonde.

- I 2010-2011 forsøgte museet at rejse fondsmidler til en renovering af den gamle del af museet med henblik på en forbedring af bygningens klimaforhold. Frederikssund Kommune afsatte i 2010 en anlægsbevilling på 4,3 millioner kroner til renoveringsprojektet. Projektet blev dog aldrig realiseret, og kommunens anlægsbevilling ikke brugt, forklarer kommunen.

Største renovering

Den kommende renovering af museets magasin og de planlagte forbedringer af forholdene for museets gæster bliver dermed den største og mest ambitiøse opgradering af Willumsens Museum, siden det blev etableret i 1957.