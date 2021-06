Willumsens Museum får helt nyt udstillingsrum

Haven omkring Willumsens Museum skal nu gøres mere mangfoldig for at booste biodiversiteten. Samtidig vil den fremover blive inddraget til udstillinger og aktiviteter

Planen er, at haven omkring Willumsens Museum skal omlægges til et mere indbydende og interessant parkmiljø. Det ønsker man dels for at booste biodiversiteten med en mere vild natur, men også som et led i at inddrage udendørsarealet til udstillinger og forskellige slags aktiviteter.

På den måde vil det give borgerne nye og anderledes kunstneriske oplevelser, og man håber, at det kan være med til at udviske skellet mellem museet og lokalområdet. Med andre ord, vil en inddragelse af udearealerne efter alt at dømme gøre det lettere for folk at træde 'indenfor' i museumsverdenen.