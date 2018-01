Det er blandt andet dette maleri "Hyrdernes tilbedelse" af den græskte kunstner El Greco, som J. F. Willumsens museum har udlånt til Statens Museum fior Kunst til deres nye udstilling "Art in the Making".

Willumsen udlåner værker til statsmuseum

Frederikssund - 25. januar 2018 kl. 07:30 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 8. februar slår Statens Museum for Kunst i København dørene op til en ny, stor udstilling, og i den er J. F. Willumsens Museum i Frederikssund repræsenteret. Det lokale museum har nemlig udlånt fire af deres værker til statsmuseet, som skal være en del af udstillingen »Art in the Making«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udstillingen går bag om kunsten og viser, hvordan kunstværker bliver til ved at give publikum mulighed for at kigge store mestre i kunsthistorien over skulderen. Mere end 150 tegninger, grafiske værker og malerier fra det 15. til det 20 århundrede - både skitser og færdige værker - vil blive vist frem.

Med i samlingen er tre tegninger og et maleri, der til daglig hænger på J. F. Willumsens Museum i Frederikssund, men at låne dem ud gør museet med stor glæde.

- Det er vigtigt for os at deltage i de her samarbejder, hvor vi museer låner af hinanden. Det er en god måde at få bredt museets kunst ud på. Det kan jo betyde, at publikum i København får næse for de værker, vi udstiller her i Frederikssund, siger museumsdirektør på J. F. Willumsens Museum, Lisbeth Lund.

Blandt de fire udlånte værker er et maleri af den græske kunster El Greco.

- Det er en vanvittigt anerkendt maler i dag og en kunster, som Willumsen var enormt optaget af. I Danmark er det kun SMK (Statens Museum for Kunst red.) og os, der har værker af ham, så det er et meget særligt maleri, forklarer direktøren.