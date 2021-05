Send til din ven. X Artiklen: Voldsomt hærværk i haven: Par kørt på sygehus med allergiske reaktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsomt hærværk i haven: Par kørt på sygehus med allergiske reaktioner

Frederikssund - 10. maj 2021 kl. 10:49 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

En mand og en kvinde blev søndag kørt til behandling på hospitalet for allergiske reaktioner, efter mistanke om, at de havde rørt noget giftigt i forbindelse med voldsomt hærværk i deres have i Store Rørbæk syd for Frederikssund, oplyser Nordsjællands Politi.

I haven ved parrets hus på Morbærvænget var større antal potteplanter, blomster på stilke samt buske knækket og ødelagt, ligesom et valnøddetræ var brækket over.

Husets postkasse var revet op og smidt i haven, hvor der også var blevet smidt et større antal søm, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.

I forbindelse med at husets to beboere, en 56-årig mand og en 49-årig kvinde, tilså skaderne på deres ejendom, fik de begge allergiske reaktioner, og der var derfor mistanke om, at de havde rørt ved noget giftigt på stedet.

De blev derfor kørt til hospitalet for behandling, mens Center for Biosikring og Bioberedskab ifølge politiet tog prøver fra stedet med henblik på at fastslå årsagen til beboernes allergiske reaktioner.

Nordsjællands Politi beretter, at en ukendt gerningsmand- eller kvinde har udøvet det grove hærværk mellem lørdag klokken 23.00 og søndag klokken 07.00.