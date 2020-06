Byrådsmedlem Niels Martin Viuff melder sig på banen til at blive borgmesterkandidat for Konservative Folkeparti ved kommunevalget i Frederikssund i november 2021. Foto: Allan Nørregaard

Viuff vil være konservativ spidskandidat

Frederikssund - 03. juni 2020 Af Maj-Britt Holm, Frederiksborg Amts Avis

Byrådsmedlem Niels Martin Viuff melder sig på banen til at blive Det Konservative Folkepartis borgmesterkandidat til kommunevalget i Frederikssund i 2021, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Niels Martin Viuff, der blev nyvalgt til byrådet for Socialdemokratiet i 2017, og som skiftede til Konservative for et års tid siden, er den hidtil eneste på banen til at blive spidskandidat for partiet og dermed afløse Ole Søbæk, som har valgt at trække sig efter 16 år i lokalpolitik.

Bestyrelsen for den konservative vælgerforening har indtil nu ikke modtaget flere mulige emner, og bestyrelsen bakker op om, at Niels Martin Viuff står i spidsen ved det kommende kommunevalg i november næste år.

- Jeg er selvfølgelig glad og ydmyg over, at bestyrelsen peger på mig, og jeg er parat til at tage opgaverne på mig, siger Niels Martin Viuff, der fylder 60 år torsdag den 4. juni.

Siden 2010 har Niels Martin Viuff via sit selskab NIMA A/S bygget omkring 200 lejeboliger på Falkenborgvej i Frederikssund og har yderligere 70 lejligheder på vej i et 14 etager højt hus samme sted, ligesom han er manden bag Hundehuset i Frederikssund, hvor man skal have hund for at leje en bolig.

Formand for Konservative i Frederikssund, Klaus Kørvell, oplyser, at partiet forventer, at der lempes på forsamlingsforbuddet, så flere må mødes, og der kan indkaldes til en stillergeneralforsamling med krav om tilmelding på Restaurant Kalvø den 22. juni i år.

- Det er på min anbefaling, at Niels Martin stiller op. Han er grundlæggende konservativ, har været formand for KU og med i Konservative i en menneskealder. Så har han haft en flirt med de røde i nogle år, men nu er han tilbage hos os. Vi har haft et upåklageligt samarbejde med Niels Martin, der er meget inddragende, lokalt engageret og har en dialogbaseret tilgang til samarbejde i politik i det hele taget, siger Klaus Kørvell.