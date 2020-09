VisitFjordlandfilm nomineret

VisitFjordlandets stemningsfulde film »Let the saga begin« er fra 1. oktober med i opløbet om at blive verdens bedste turistfilm i 2020. I perioden den 1. til 25. oktober har alle mulighed for at afgive deres personlige stemme til filmen.

- Jeg er selvfølgelig super stolt over, at vores film »Let the saga begin« er blevet nomineret og håber, at folk vil gå ind og stemme på den. Det er en superfed følelse, at VisitFjordlandet kan sætte Danmark på landkortet i konkurrencen.