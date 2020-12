Virtuelt møde om planer for Vinge Nord

Tirsdag d. 8. december kl. 19.00-20.00 kan alle interesserede deltage i et virtuelt møde om planerne for en bæredygtig bydel i Vinge Nord.

Frederikssund Klimaforening står i samarbejde med en lokal borgergruppe, Vinge Gror, som arrangør af mødet og begrunder det således:

”D. 9. december skal økonomiudvalget i Frederikssund tage stilling til et omfattende forslag om en bæredygtig bydel i Vinge Nord, som efter planen skal være helt CO2 neutral. Vi synes, at det er vigtigt at borgerne i Frederikssund får mulighed for at få en orientering om projektet, at kunne stille spørgsmål og få en debat. Vi har inviteret repræsentanter for selskabet Green Island og Byudviklingsselskabet Vinge Nord til at fremlægge projektet og svare på spørgsmål. ”

Oplægget til Vinge Nord projektet er, at det skal være en fællesskabsorienteret naturby baseret på 100% fossilfri forsyning med bæredygtige boliger til overkommelige priser. Forsyningen tænkt sammen i én samlet, bæredygtig løsning.