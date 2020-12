Virtuel gudstjeneste fra Frederikssund kirke

Kirkeministeriet har trukket den for længe, og den sene udmelding om gudstjenester gør, at Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper alle opfordrer til, at gudstjenester frem til den 3. januar aflyses.

Dette gælder også Frederikssund Kirke, der dog giver mulighed at se deres virtuelle gudstjeneste på kirkens facebookside