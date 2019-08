Kun fantasien sætter grænser for, hvordan sæbekssebilen kan se ud. Foto: Sæbekassebil.dk Foto: Picasa

Virksomheder kan ræse over den nye bro

Frederikssund - 10. august 2019 kl. 11:32 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at støtte velgørende formål i lokalområdet har Frederikssund Rotary Klub taget initiativ til at arrangere et sæbekassevædeløb for op til 20 lokale virksomheder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Løbet finder sted på Kronprinsesse Marys Bro på åbningsdagen af denne den 28. september.

Man melder sig til efter først-til-mølle-princippet ved at bruge linket www.saebekassebil.dk, som er et link til et firma, som sælger materialer til et basissæt til en sæbekassebil. Prisen er cirka 1500 kroner inkl. hjul. Man kan også vælge helt selv at lave den: Sæbekassebilen skal være cirka 0,75 meter bred og cirka 1,5 meter lang, og den skal kunne skubbes af to personer. Altså tre personer i alt fra hvert firma inklusiv fører.

Tanken er så, at hver enkelt firma opbygger sin helt egen sæbekassebil over grundmodellen, så det er tydeligt hvilket firma, der deltager.

Det koster 5000 kroner for de enkelte firmaer at være med i løbet, og arrangørerne har en aftale med kommunen om, at løbet kan starte klokken 15.30, og her har løbet én af de fire vognbaner til rådighed. Løbet starter fra Frederikssund-siden (Le Mans-start) og går halvt ud på broen, hvorefter man kører tilbage igen.

Den bil, der kommer hurtigst frem og tilbage har naturligvis vundet. Ud over æren har man vundet retten til at bestemme, hvad halvdelen af det indkomne beløb skal doneres til. Kriteriet er, at det skal være i lokalområdet. Den anden halvdel sørger Frederikssund Rotary Klub for at donere.

Er man interesseret, er der stadig ledige pladser i løbet, og man tilkendegiver sin interesse per mail til Ole Find Jensen (ole.find.jensen@gmail.com) eller Sussie Staun Pallesen (sussie@privat.dk).

For yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte Ole Find Jensen på mobil 21615690 eller Sussie Staun Pallesen på 40825432, inden man beslutter sig for at melde sig til - og naturligvis også efter.