Virksomheder er tilfredse med jobcenter

- Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at vores lokale virksomheder for andet år i træk så klart markerer, at de er rigtig glade for den service, vi leverer i jobcenteret, siger borgmester John Schmidt Andersen (V) i pressemeddelelsen.

- Jeg er rigtig glade for resultatet. At langt hovedparten af virksomheden vil anbefale jobcenteret til sit netværk er et stærkt signal. Vi har i den senere tid arbejdet meget med jobcenterets virksomhedsservice, et arbejde vi fortsat er i gang med. Selv om resultatet er godt, så har vi ambitioner om at gøre det endnu bedre. Jeg glæder mig derfor meget til at følge udviklingen de kommende år. Samarbejdet med virksomhederne er helt centralt for at understøtte vores lokale virksomheders udvikling. Samtidig ved vi også, at virksomhedsrettede indsatser og samarbejde er et af de meste effektive redskaber til at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet, siger formand for Vækstudvalget Ole Søbæk (K) ifølge pressemeddelelsen.