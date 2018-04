Virksomheder bejler til de unge

Ni Frederikssund-virksomheder deltager i et fremstød for erhvervsuddannelser ved at lukke skoleelever indenfor for at snuse til faglærte job. Sidste år var fem firmaer med, blandt andre Topsil Globalwafers, der her har besøg af unge fra Ådalens Skole i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Frederikssund - 01. april 2018 kl. 05:42 Af Maj-Britt Holm

Ni virksomheder i Frederikssund og én virksomhed i Rødovre åbner onsdag den 4. april dørene for skoleelever fra Ådalens Skole i Frederikssund, Slotsparkens Friskole i Jægerspris og Baunehøj Efterskole i Kulhuse, der kommer for at blive inspireret og se de mange muligheder, en erhvervsuddannelse byder på, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker som det sjællandske bidrag til Kloge Hænder kampagnedagen, som omkring 700 unge, Naturvidenskabernes Hus, skole-virksomhedsnetværket Tektanken og ikke mindst 26 virksomheder og erhvervsuddannelser fra hele landet deltager i på dagen.

- Vi skal inspirere de unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse. Vi har som samfund brug for, at flere bliver faglærte. Men det er svært at vælge en uddannelse eller et fag, man aldrig har hørt om, siger Jeppe Hust, programchef i Naturvidenskabernes Hus, i en pressemeddelelse, der udtrykker vigtigheden af, at de unge møder faglærte rollemodeller.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i samfundet kan komme til at mangle op imod 70.000 faglærte i 2025, hvis ikke flere søger erhvervsuddannelserne, som ikke bare kan give spændende jobs, men også åbne for muligheden for at læse videre.

I Frederikssund er det følgende virksomheder, der medvirker: Mountain Top Industries ApS, Topsil Globalwafers A/S, Procom A/S, Brenntag Biosector, El-ABC A/S, Bang & Nielsen A/S, 3Byg Tag & Facade ApS, Husmer Glas & Facade og Bautahøj Kursus- og Konferencecenter. I Rødovre er det Olsen Metaltrykkeri A/S.