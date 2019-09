Borgmesteren i Frederikssund føler sig overbevist om, at det nok skal lykkedes at få genudbudt retten til at bygge i den nye by Vinge tæt på den kommende S-togsstation. Foto: Steven Rønnenkamp Holst/Frederikssund Holst

Vinge udbydes for tredje gang

Der kom ikke ét eneste bud på at bygge i Vinge, da fristen udløb i mandags. Men på et ekstraordinært byrådsmøde i Frederikssund i aftes besluttede politikerne, at der påny skal udbydes jord i den nye by til investorer. Dog i et mindre omfang end de minimum 22.000 etagemeter med mulighed for op til 95.000 etagemeter, der var lagt op til.

- Hele vejen rundt om bordet i byrådssalen var der stemning for, at vi fortsat skal bygge en by i Vinge i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Vi vil sikre fremdrift. Nu bygger de en station, og vi skal også være sikre på, at toget stopper ved stationen. Vi har besluttet at bede forvaltningen om at lave beregninger og nye forslag, og så mødes vi om en uge til et nyt ekstraordinært byrådsmøde, hvor jeg føler mig overbevist om, at vi vil kunne sende et nyt udbud afsted, siger borgmesteren.