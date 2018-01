Forligskredsen, som har penge af til en S-togstation i Vinge, bakker fortsat op om stationsbyggeriet. Foto: Maj-Britt Holm

Vinge-udbud skal ske så hurtigt som muligt

Frederikssund - 18. januar 2018 kl. 04:59 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Frederikssund Kommune, formentlig, i den kommende uge bliver indkaldt til møde med transportordførerne fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF, vil borgmester John Schmidt Andersen (V) understrege, at visionen om Vinge fortsat lever. Ikke blot blandt politikerne i Frederikssund Kommune, men også blandt potentielle investorer.

- Derfor er det også vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang med et nyt udbud. Der er en interesse for at bygge i Vinge, men vi risikerer at miste potentielle investorer, hvis der går for lang tid, siger borgmesteren til Frederiksborg Amts Avis.

Ordførerne har tidligere overfor Frederiksborg Amts Avis forsikret, at pengene til stationen nok skal komme, men ordførerne forventer en plan for, hvordan Frederikssund Kommune fremadrettet vil sikre, at Vinge kan realiseres.

Hvordan et fremtidigt udbud af Vinge kommer til at se ud, skal kommunens økonomiudvalg og byråd beslutte, men sikkert er det, at en S-togstation fortsat er af afgørende betydning for udviklingen af den nye by.

- Derfor er jeg også glad for, at transportordførerne fortsat bakker op om projektet. Vi vil gøre alt for at vise ordførerne, at projektet nok skal blive til noget. At de garanterer, at pengene fortsat er der, fortæller mig, at de tror lige så meget på Vinge, som vi gør, siger John Schmidt Andersen, som dog håber, at Christiansborg-politikerne vil være lydhør overfor en lempelse af de oprindelige kriterier for, hvornår Vinge kan få sin S-togstation.

