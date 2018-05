En åben markedsdialog skal sætte skub i udviklingen af Vinge. Foto: Maj-Britt Holm

Vinge skal udvikles med dialog

Frederikssund - 30. maj 2018

Mere åbenhed og mere dialog er midlerne til at få sat skub i processen med byudviklingsprojektet Vinge i Frederikssund Kommune. Det mener medlemmerne af kommunens økonomiudvalg, som for nylig godkendte en ny plan for, hvordan markedet i højere grad bliver involveret i udviklingen af det store projekt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Henover sommeren vil kommunen indgå i en såkaldt åben markedsdialog med potentielle investorer, som får muligheden for at give deres besyv med på, hvordan de ser den nye by kan udvikles og i sidste ende realiseres.

- Denne fremgangsmåde handler om at få en dialog med markedet om, hvordan vi på en ny måde og med en anden hastighed kan udvikle Vinge. Vi vil ikke længere kun henvende os til de største spillere i markedet. Vi vil også gerne i dialog med mindre investorer, så vi kan få idéer til, hvordan vi kommer videre. På den måde får vi også bedre mulighed for at tilrettelægge vores fremadrettede arbejde, siger projektchef for Vinge Susanne Weihe.

Fremadrettet kan Vinge udvikles i mindre eller større etaper og stationen udbydes som et selvstændigt projekt. Selv om det storstilede Vinge-projekt i første omgang led et gevaldigt knæk, er interessen for at investere i Vinge stadig til stede.

Det fremgår blandt andet af Økonomiudvalgets seneste dagsorden, og også Susanne Weihe fortæller, at hun jævnligt svarer på forespørgsler vedrørende Vinge.

- Der er ingen tvivl om, at interessen for Vinge stadig er der. Jeg modtager jævnligt telefonopkald fra folk, der er interesseret i at vide, hvad der sker med Vinge, siger Susanne Weihe, som i løbet af sommeren forhåbentligt kommer til at sidde i mange møder med potentielle investorer.

- Hvis interessen er så stor, som vi håber og tror på, den bliver, så fortsætter vi dialogen i september. Herefter sammenfatter vi alle de input, vi har fået, og laver en samlet anbefaling til byrådet om, hvordan vi kommer videre med Vinge, siger Susanne Weihe, som oplyser, at den åbne markedsdialog i denne omgang handler om byggeri af det Vinge, som er forudsat af lokalplanen, for eksempel boliger, erhverv og kommunale institutioner.