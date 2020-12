Se billedserie Vinge Gror, skal danne rammen om fremtidige madaftener, bagedage for børn og meget andet, hvis det står til formand for Vinge Fritid Sebina Højslet og Lars Møller. Nu afventer de blot, at Frederikssund Kommune, som ejer det tidligere gartneri, skal vende tommelfingeren opad. Foto: BM

Vinge rimer på fælleskab

Et grønt fælleshus til madaftener og socialt samvær, vandreklubben Vi vandrer i Vinge, en løbeklub og cykelklubben Cykelmyggene. Foreningen Vinge Fritid har fået luft under vingerne, og er med til at samle Frederikssunds borgere mod øst

Frederikssund - 30. december 2020 kl. 08:30 Af Birgitte Masson

Sebina Højslet og hendes lille familie har været en del af Vinge, siden første spadestik til Deltakvarteret blev taget i 2015, og man vendte mulden i det åbne landskab øst for Frederikssund. Først fra sidelinjen mens området blev byggemodnet, og senere i deres hus i Deltakvarteret.

I dag er Vinge langt fra de bare marker, det var engang. Her er moderne huse, nyanlagte veje, beplantning der skyder op og en nylig åbnet station.

Med andre ord så kører det, langt hen ad vejen, på skinner, og dét i mere end en forstand.

For Vinges mere end 200 indbyggere har også fået foreningen 'Vinge Fritid - alt det vi gør, når vi har fri', op at køre.

Foreningen blev stiftet i januar 2020. Men så kom Coronaen og satte alt i bero. Lige indtil sensommeren, hvor en flok ildsjæle igen trak i arbejdstøjet, og satte gang i Vinge Fritid.

"Coronaen gjorde det svært for os at komme i gang, men den har også styrket behovet for fællesskab sideløbende med, at den har givet os arbejdsro. Opstarten af Vinge Fritid er sket i et godt tempo, og vi har oplevet stor opbakning herude. Folk hilser foreningen velkommen," fortæller formand Sebina Højslet, 32 år.

Vinge Gror Lokalavisen møder hende en særdeles grå og fugtig formiddag på en af årets allersidste dage. Det sker ved et af de steder i området, som fremover kommer til at danne rammen om en del af fællesskabet i Vinge Fritid, nemlig i drivhuset ved det nedlagte gartneri, som ligger for enden af Solvænget midt mellem Snostrup og Vinge.

Stemningen af forladthed og forsømthed hænger i luften.

Knuste ruder, affald og vild bevoksning tyder på, at det er længe siden, stedet sidst har været beboet. Graffitien på ruderne og murværket understreger kun stemningen af forladthed. Det er tydeligt, at nogle mennesker i al ubemærkethed har kunnet udfolde deres trang til at male med sprayflasker.

Et stort skilt bryder dog billedet en smule. 'Her kommer Vinge Gror', står der.

"Vi nåede lige at blive enige om, at vi ønskede en forening, som skulle handle om fire ting nemlig - kultur, natur, idræt og bevægelse, og at den skulle danne rammen om Vinge som en levende by med nærvær og plads til mangfoldighed, ja, hvor der skulle være plads til alle." Sebina Højslet, holder en pause, så tilføjer hun:

"Og så blev vi lukket ned." Hun forklarer, at da samfundet igen så småt begyndte at åbne op igen, var folk i Vinge blevet mere end klar til at folde aktiviteterne ud.

I dag funger Vinge Fritid som en paraply-forening, hvorunder der foreløbig er cykelklubben 'Cykelmyggene', en løbeklub, vandreklubben 'Vi vandrer i Vinge', og 'Vinge Gror'. Drømmen er, at sidstnævnte skal have tilholdssted i drivhuset på Solvænget. Står det til Sebina Højslet og de øvrige i bestyrelsen, skal Vinge Gror være et grønt fælleshus med tilbud om fællesspisning , pop up restaurant med inviteret kok, bagekurser for børn, 'Vinges store bagedyst', pluk selv blomster, musikaftener og meget mere.

"Vi har sindssygt mange ideer, så det var vigtigt for os at få en bred formålsbestemmelse i vores vedtægter. Vi vil det hele," fortæller Sebina Højslet entusiastisk og påpeger, at det er derfor foreningens slogan lyder, 'Alt det vi gør, når vi har fri.'

"Men vores forening bygger på, at alle skal være med til at drive det. Så hvis man vil noget, skal man selv være indstillet på at løfte."

Vil fællesskabet Det er ildsjælen Lars Møller, som er idémanden bag Vinge Fritid. Sebina Højslet fortæller, at han i sommeren 2019 skrev i grundejerforenings facebookgruppe, at han syntes, det kunne være fint, hvis der var nogle aktiviteter, som kunne samle folk i Vinge.

Sebina Højslet var enig og greb ideen.

"Jeg tænkte, fedt, at nogle vil have noget fællesskab, og at der skal ske noget. Så vi mødtes og drøftede tanker og ønsker bag en mulig forening." Ifølge Sebina Højslet fløj ideerne dengang gennem lokalet, og forslag som walk and talk (samtaler under åben himmel, mens man vandrer, red.), samarbejde med den lokale præst i Snostrup, som kan gøre medlemmerne klogere på et emne, madlavning og cykelture til havnen efter is var blot nogle af de aktiviteter, som blev fremlagt.

I dag, et år efter, er ideerne ved at blive foldet ud, mens nogle, som Vinge Gror, stadig er i støbeskeen. Sebina Højslet lægger ikke skjul på, at hun ser frem til, at det gamle gartneri bliver omdannet til et grønt fælleshus, nemlig som Vinges grønne fælleshus.

"Der skal gøres en masse, heldigvis er kommunen velvillige overfor, at vi kan bruge stedet og gøre det lækkert." Sabina Højslet fortæller, at inspirationen er hentet fra ØsterGro i København og Sankt Hans Have i Roskilde. Sidstnævnte driver Café, gartneri og butik i nogle gamle gartnerier.

"Det her sted kan rumme et utal af muligheder. I midten af drivhuset står et gammelt figentræ, som vi vil bevare. Det er en del af stedets DNA. Om sommeren står det super flot." Sabina Højslet peger på næste års små figener, der allerede sidder klar.

"Det kan være svært for nogle at se potentialet i det her. Der skal lægges kræfter i det, og det er ikke helt på plads endnu, for vi afventer blandt andet, at kommunens helhedsplan for området bliver udfærdiget." Sebina Højslet fortæller, at, hvis alt går, som de håber, kan de få grønt lys til projektet i løbet af foråret.

Ifølge Sabina Højslet kan alle blive medlem af Vinge Fritid, og dermed deltage i aktiviteterne. Med andre ord er det ikke et must, at man bor i Vinge.

"Vi vil rigtig gerne have folk med fra nærområderne - Snostrup, Store Rørbæk, Solbakken og Stationsvænget. Men altså, alle kan være med. Vi har et medlem fra Jægerspris. Det vigtigste er, at man vil fællesskabet, og så er det uanset, om man bor i Deltakvarteret eller i Frederikssund midtby."