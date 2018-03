Pelle Andersen-Harild (EL) er blevet sigtet i sagen om lækket af fortrolige oplysninger i sagen om Vinge. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Vinge-kritiker sigtet i lækagesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinge-kritiker sigtet i lækagesag

Frederikssund - 16. marts 2018 kl. 16:19 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens enlige medlem af byrådet i Frederikssund Kommune, Pelle Andersen-Harild (EL), bekræfter overfor Lokalavisen Frederikssund, at han onsdag blev sigtet af Nordsjællands Politi for at have lækket fortrolige dokumenter vedrørende bydudviklingsprojektet Vinge til P4 København.

Politiinspektør Lau Thygesen bekræfter overfor Frederiksborg Amts Avis, at man har sigtet en person i sagen.

- Men derudover har jeg ingen kommentarer, siger han.

Lokalavisen Frederikssund har været i kontrakt med Pelle Andersen-Harild, som nægter sig skyldig.

- Jeg er blevet forelagt, at politiet har nogle indicier. Blandt andet, at jeg har ført mange telefonsamtaler med journalisterne fra DR, samt at jeg er mødtes med én af dem på Ballerup. Det er fuldstændig korrekt, at jeg har talt meget med dem. Alle har vidst, at jeg var den største kritiker af Vinge, og derfor har det været naturligt, at jeg var i kontakt med dem, siger Pelle Andersen-Harild til Lokalavisen.

- Men jeg har ikke behøvet at lække noget. Da journalisten ringede første gang, vidste han mere om, at der var problemer på vej, end jeg gjorde, og først midt under samtalen med ham tikkede der en mail ind, hvor det blev anbefalet, hvordan vi skulle forholde os, hvis pressen kontaktede os vedrørende Vinge. Begge ting peger for mig på, at der er sket et læk på et tidligere tidspunkt, siger han til Lokalavisen.

Det er nu op til juristerne i Nordsjællands Politi at vurdere, om bevismaterialet efter deres opfattelse kan bære en tiltale.

relaterede artikler

S-formand: Kultur lider under besparelser efter Vinge 12. marts 2018 kl. 17:25

Byråd vil have spareforslag for 30 mio. i 2019 06. marts 2018 kl. 05:06