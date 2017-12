I september 2017 blev der taget første spadestik til Vinge Centrum. MT Højgaard er i gang med at flytte jord til den kommende S-togsstation. Men den resterende del af projektet afventer igangværende forhandlinger mellem kommunen, AP Pension og MT Højgaard, og det samme gør kommunens forventede indtægter på 136 millioner kroner for salg af byggeretter. Foto: Allan Nørregaard

Vinge-krise: Spareplan til 100 mio. kr.

Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune lægger op til en samlet spareplan til 100 millioner kroner for at få balance i den kommunale økonomi.

På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget er politikerne blevet enige om at inddrage puljer, udskyde aktiviteter og sælge ejendomme, oplyser Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V).

Her mangler der indtægter for 163 millioner kroner i 2017, fordi kommunen ikke når at få solgt byggeretter til Vinge Centrum som forventet inden årets udgang. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vil anvise de nødvendige effektiviseringer for 100 millioner kroner til at bringe balance i systemet. Det vil sige, at vi vil sætte bygninger og grunde i spil - og tage aktiviteter og anlæg, vi kan stoppe, siger John Schmidt Andersen, som dog ikke vil fortælle, hvilke konkrete projekter, der er på tale, fordi det er en følsom sag, og byrådet skal have lov til at se Økonomiudvalgets anbefalinger, før medierne beretter om dem.