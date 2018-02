- Det er point of no return, sagde Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) ved underskrivelsen af millardaftalen om byggeretterne til Vinge Centrum den 23. juni sidste år. Men aftalen kollapsede, og Frederikssund Kommune har brugt 37,5 millioner kroner på rådgivning uden resultat, mens MT Højgaard må fyre medarbejdere og nedlægge stillinger, fordi firmaet ikke skal bygge alligevel. På billedet skriver Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) under på aftalen, mens AP Ejendommes direktør Peter Olsson, AP Pensions administrerende direktør Bo Normann Rasmussen og MT Højgaards koncerndirektør Jesper Nordby ser til. Foto: Kenn Thomsen

Vinge-kollaps fører til fyringer

Færre ordre i bogen end ventet får entreprenørselskabet MT Højgaard til at fyre 100 funktionærer og der ud over nedlægge 60 stillinger, blandt andet projektstillinger og ubesatte job, fordi firmaet alligevel ikke skal bygge Vinge Centrum og to andre store projekter i Danmark.

- Den direkte årsag til opsigelserne i MT Højgaards danske forretning er, at vi ultimo 2017 havde et udfald på et par større projekter, herunder blandt andet byudviklingsprojektet Vinge ved Frederikssund, hvor kommunen valgte at trække udbuddet tilbage. Det har gjort, at vi fra starten af året er nødt til at sige, at med de forudsætninger, der er kommet nu, er vi nødsaget til at tilpasse kapaciteten til den omsætning, vi venter i år. Derfor har vi desværre været nødt til at opsige dygtige medarbejdere, siger administrerende koncerndirektør Torben Biilmann i en skriftlig udtalelse til Frederiksborg Amts Avis.