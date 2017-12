På byrådets møde onsdag aften blev der taget afsked med otte byrådsmedlemmer, som ikke fortsætter efter nytår. Her er det viceborgmester Kasper Andersen (K), som borgmester John Schmidt Andersen (V) siger farvel til. Foto: Maj-Britt Holm

Vinge-kaos: Ja til at spare 100 mill. kr.

Frederikssund - 20. december 2017

Der var beklagelser hele vejen rundt om bordet i byrådssalen, da et stort flertal af politikerne onsdag aften vedtog en spareplan til 100 millioner kroner, fordi der mangler indtægter på 163 millioner kroner i budgettet for 2017 som følge af, at forhandlingerne om salg af byggeretter i Vinge Centrum ikke er faldet på plads som forventet.

- Jeg vil gerne understrege, at det er en betrængt situation, som ingen af os kunne forudsige. Så havde vi taget højde for det i budgetlægningen, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V).

Han fremhævede, at politikerne ikke har valgt at følge forslag om træghed i genansættelser, reducerede vikarudgifter og generel rammereduktion, og at borgernære aktiviteter ikke bliver så berørt. Til gengæld bliver der ikke plads til mange nye anlæg i 2018, men ifølge borgmesteren vil der ske en ny samlet prioritering af de bremsede sager i takt med, at kommunens økonomi tillader det - altså med salget af byggeretter til AP Pension og MT Højgaard - så man kan være tilbage på sporet i 2019.

Tina Tving Stauning (S) erklærede, at det er en uønsket situation med juridiske og økonomiske aspekter samt spørgsmål om, hvem, der vidste, hvad og hvornår. Men at hun langt hen ad vejen var enig i, at det kræver fællesskab om at finde løsninger og tage ansvar, når det brænder på, selv om S ikke har været enige med de borgerlige partier om alle beslutninger.

- Vi ved godt , at så stor en opbremsning kommer borgerne til at mærke, sagde hun.

Ole Søbæk (K) mente, at hun blandede æbler og pærer sammen, fordi at de manglende indtægter for Vinge er en ekstraordinær situation, som intet har med skattelettelser i budgettet for 2018 at gøre.

- Jeg oplever det som en måde at forsøge at placere et ansvar hos borgmesteren, og jeg synes ikke, det er i orden, sagde han.

Kirsten Weiland (S) undlod at stemme i sagen, fordi hun nu stopper i politik, og heller ikke helt føler, hun kan tage ansvar for den økonomiske situation, idet de borgerlige har stået i spidsen for en økonomisk politik med en kassebeholdning på 100 millioner kroner, hvor det afgående byråd for fire år efterlod en kassebeholdning på 300 millioner kroner.

- Vi kunne have sikret en større kassebeholdning. Så kunne vi have undgået det her, sagde hun med henvisning til, at Venstres politiske ordfører Hans Andersen plejer at sige, at »pengene ikke skal ligge i kassen, men ud at arbejde«.

Hans Andersen (V) gentog, at ingen havde forudset situationen og kunne tage højde for den under budgetforhandlingerne i september og oktober i år.

- Jeg synes, vi er forbi det punkt »Hvad sagde jeg«. Det er det her for alvorligt til, sagde han, som mente, at stuationen ville have været den samme, selv om der ikke var besluttet beskedne skattelettelser i budgettet for 2018.

Pelle Andersen-Harild (EL) stemte imod spare planerne og stillede forslag om at lade kommunen sætte under administration af Indenrigsministeriet eller lade for eksempel Kommunernes Landsforening hjælpe med at rette op på økonomien.

- Der må jo have siddet nogen og sovet gevaldigt i timen, når der kunne opstå en manko på 163 millioner kroner. Jeg har mistet tilliden til forvaltningen, og jeg tror ikke, vi har den kapacitet, der skal til, sagde han, hvis forslag blev nedstemt.