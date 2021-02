Send til din ven. X Artiklen: Vinge-bydel rykker tættere på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinge-bydel rykker tættere på

Trods forbehold for forsyningen, har et enigt økonomiudvalg anbefalet byrådet at gå videre med et storstilet boligområde i Vinge Nord

Frederikssund - 19. februar 2021 kl. 07:36 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Det bliver måske ikke helt, som de mulige investorer fra Green Island havde tænkt sig det.

Men det bliver godt nok til, at de er klar til at gå videre med planerne om at etablere op mod 1.350 boliger i Vinge Nord - i et område, der i dag er privat ejet, og som der først skal laves lokalplaner for.

Et enigt økonomiudvalg i Frederikssund Kommune har anbefalet, at byrådet siger ja til at "give en principiel tilkendegivelse om at ændre på rækkefølgebestemmelserne i kommuneplanen, så der kan igangsættes en lokalplanproces for et boligprojekt i et område, der grænser op til Deltakvarteret."

Det understreges i indstillingen, at der "alene tages principielt stilling til det videre planarbejde, og at øvrige afledte principielle beslutninger i forhold til infrastruktur, servicefunktioner mv. ikke dermed er besluttet."

Der er altså ikke tale om noget løfte til Green Island om, hvad Frederikssund Kommune forpligter sig til i forbindelse med projektet, ligesom et andet punkt også udestår.

Økonomiudvalget indstiller nemlig til, at der ikke bliver arbejdet administrativt videre med at etablere en alternativ forsyning i Vinge Nord.

Ikke afskrækket Det afholder dog ikke Claes Brylle Hallqvist fra Green Island fra at udtrykke optimisme i forhold til, at planerne kan gøres til virkelighed:

"Vi er positive overfor det, og vi oplever, at vi har en god dialog med både administrationen og det politiske niveau, som vi har præsenteret planerne for.. Det er både i vores og kommunens interesse at sikre fremdrift i Vinge," siger han til Lokalavisen.

Green Island har tidligere tilkendegivet, at såfremt den selvstændige forsyningsplan blev pillet ud af projektet, ville interessen kølnes i forhold til at gennemføre det.

I dag er budskabet mere optimistisk:

"Når det handler om vandet, giver det god mening, at vi kigger mod Novafos. Som tidligere landbrugsområde er der stor risiko for, at hvis vi ville etablere helt lokal vandforsyning, så kan man om nogle år risikere at stå med et pesticidproblem som bliver svært at løse. Varmeforsyningen kan vi fortsat selv klare. Nu er vi bare nødt til at spise elefanten i mindre bidder og skalere op undervejs i stedet for. Når det kommer til kloakområdet mener vi, vi havde foreslået en god og billig rensningsløsning, fordi vi får mulighed for at starte helt fra bunden. Men vi samarbejder meget gerne med Novafos om at finde de gode løsninger," siger han til Lokalavisen.