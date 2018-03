i er skuffede over, at Vinge Centrum ikke er blevet til noget, siger Carsten Lentz, grundejerforeningsformand for Deltakvarteret i Vinge.

Vinge-borgere i bekymret brev til kommune: Hvor er vores by?

Det er blot nogle af de bekymringer flere af beboerne i Frederikssund-bydelen Vinge nævner i et brev til kommunen, forud for et økonomiudvalgsmøde onsdag aften.

- Folks opsparinger og eksistensgrundlag er jo lagt i det her. Og det er klart, at vi er skuffede over, at Vinge Centrum ikke er blevet til noget, siger Carsten Lentz, grundejerforeningsformand for Deltakvarteret i Vinge til DR P4 København.

Vinge Centrum er den centrale del af det storstiledebyprojekt, der skulle huse 20.000 nye Frederikssundborgere i 2035, og blandt andet også have sit eget S-togsstop. Men i vinteren 2017 kuldsejlede projektet, og efterlod kommunen med en større millionregning.

I Deltakvarteret, der indtil videre er den eneste del af Vinge, der endnu er bygget, ærgrer Carsten Lentz sig over, at beboerne ikke har fået mere klar besked om bydelens fremtid.

- Er det en flok overprissatte huse på en bar mark, eller er det et stationsnært område med en masse byliv og forretninger og en by i vækst? spørger han til DR P4 København.

Deltakvarteret består i øjeblikket af 59 grunde, hvor nogle er rækkehuse eller nybyggede villaer og andre endnu ubyggede grunde.

- Det er rent faktisk folk, som har investeret rigtig store summer og deres ve og vel i det her, siger Carsten Lentz til DR P4 København.

Og han har god grund at sende netop sådan et brev til kommunen. Det mener professor i offentlig forvaltning ved RUC, Bent Greve.

- Jeg forstår godt grundejernes bekymring, for alt tyder på, at det her projekt har meget lange udsigter, inden det for alvor kommer til at udvikle sig, hvis det overhovedet kommer til det, siger han til DR P4 København.

Grundejerne har opstillet en række krav til kommunen om blandt andet at droppe aftalen om, at grundejerne inden 1. maj 2019 skal begynde at bygge huse på deres tomme grunde. Men det er ikke sikkert, at de krav kan opfyldes, mener Bent Greve.

- Grundejerne står forholdsvis svagt i forhold til kommunen, fordi de har indgået en bindende aftale, siger han til DR P4 København.

DR P4 København har forsøgt at få en kommentar fra en række af udvalgets politikere, men de har ikke ønsket at udtale sig.