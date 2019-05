Frederikssund Byråd har besluttet at genudbyde byggeretter til Vinge Centrum. Byrådet annullerede i december 2017 den oprindelige aftale med AP Pension, som borgmester John Schmidt Andersen (V) underskrev ved et pressemøde i sommeren samme år. Foto: Kenn Thomsen

Vinge Centrum udbydes påny

Frederikssund - 10. maj 2019 kl. 05:16 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et lukket møde har Frederikssund Byråd besluttet at genudbyde byggeretter til Vinge Centrum, så der kan komme gang i opførelsen af en bymidte for det store byudviklingsprojekt mellem Frederikssund og Ølstykke, hvor Banedanmark til efteråret går i gang med at etablere en S-togsstation. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) oplyser, at et enigt byråd minus Enhedslisten står bag beslutningen om et nyt udbud for Vinge Centrum, og at bydere skal lægge billet ind på mindst 22.000 kvadratmeter med mulighed for helt op til 98.000 kvadratmeter.

- Det er et noget mindre udbud, end vi havde i 2017, fordi vi har besluttet, vi skal følge det lidt mere tæt og kunne overskue det på en anden måde. Det må ikke blive så kæmpestort og komplekst som sidste gang, siger John Schmidt Andersen, der tilføjer, at der ikke bliver råd til Henning Larsen Architects prisbelønnede station, som kommunen fik tegnet til Vinge i en arkitektkonkurrence.

Der har været arbejdet længe med at ændre og tilpasse udbuddet. Det oprindelige projekt med 150.000 etagemeter med byggeri i op til otte etagers højde kollapsede i december 2017, da kommunen annullerede aftalen med AP Pension og MT Højgaard som entreprenør fra sommeren samme år, fordi der blev rejst tvivl om økonomien og det juridiske grundlag. Den aftale kunne have medført en investering på op imod en milliard kroner i Vinge.

- Det er en stor glæde, at vi er kommet så langt, at vi kan få sendt dette nye udbud afsted. Vi lovede et hurtigt udbud den 20. december 2017, og der er givet vis nogle, der synes, det har taget for lang tid, mens andre mener, det er gået hurtigt, siger borgmesteren, der forklarer, at tiden er gået med at omdefinere projektet og med at få hele byrådet samlet om det, idet der har været et kommunevalg i mellemtiden, og der er kommet nye byrådsmedlemmer, som ikke har været beskæftiget med Vinge før.