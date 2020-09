Vinder i fotokonkurrence fundet

Fotokonkurrencen var sat i gang af Udvalget for By og Land, og derfor var det udvalgets formand Hans Andersen (V), der kunne overrække præmien og hæderen til den heldige og dygtige fotograf.

- Billedet er taget ved Marbæk Strand for enden af Plantagevej. Det er et sted, vi kommer rigtig meget, og der er mange, som går tur i området.

Formanden for Udvalget for By og Land, Hans Andersen forklarede om baggrunden for fotokonkurrencen: