Se billedserie Selvom der er mange timers arbejde i vinmarken, er det det hele værd, slår Helle og Jan fast. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Vinbønderne fra Sigerslevøster: 'Billedet af vinmarken holder stadig' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinbønderne fra Sigerslevøster: 'Billedet af vinmarken holder stadig'

Der var ikke langt fra idé til handling, før parret Hansen og Hjorth omlagde 7,5 tdl brakjord til vinmark. Syv år og en masse arbejde senere er passionen fortsat i centrum for arbejdet med vinstokkene

Frederikssund - 16. september 2021 kl. 09:10 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Der er De Laumont, Laurette og Landgraf, og så er der LangeLinie. Alle er vine, men sidstnævnte skiller sig ud.

For modsat førstnævnte, der alle produceres under de sydligere himmelstrøg, kommer LangeLinie fra stokkene hos parret Helle Hjorth og Jan Hansen fra Pilegaarden i Sigerslevøster lidt udenfor Frederikssund.

Her, mellem flade marker, hvidkalkede gårde og en smal vej, hvor den gule Movia bus klemmer sig igennem en gang i timen, ligger LangeLinie Vin.

Vinstokkene med druerne - Cabernet Cantor, Solaris og Souvignier Gris bliver nænsomt passet og plejet ved håndkraft efter de bedste økologiske principper af Helle og Jan, som tilbringer de fleste af døgnets vågne timer i vinmarken.

Deres kunder tæller blandt andet Restaurant Skovlyst i Hareskoven, Leonora i Hillerød og Bybjergaard i Sundbylille. Og så er der kunder, som har smagt LangeLinie Vin et sted, og som henvender sig direkte til Helle og Jan.

"Vi har mange gengangere, det er en positiv måde at måle det på, og i virkeligheden det bedste bevis på, at det vi laver smager godt," siger Jan.

Fra idé til handling Dyrkning af vin på Pilegaarden er et forholdsvis nyt kapitel i stedets 141 år gamle historie. Jan overtog gården i 1996, og havde i begyndelsen kvæg gående.

"Kvægdriften var ophørt nogle år tidligere, da vi en aften sidder og kigger ud over markerne," fortæller Helle;

"Markerne lå derude. Og så snakkede vi om, at det da kunne være meget skægt at sætte nogle vinstokke. Det var i 2013."

Helle kigger på Jan og smiler. Ingen af dem ved helt, hvordan tanken opstod. Til gengæld er de begge fuldt ud bevidste om, at ingen af dem har langt fra idé til handling.

Jan indskyder, at det var Morten Korch billedet af, at de, når de blev lidt ældre og ikke længere var på arbejdsmarkedet, kunne gå i vinmarken og have noget at tage sig til.

De skulle blive klogere. I dag er den romantiske forestilling om at gå i egen vinmark med stråhat i blød aftensol, byttet ud med virkeligheden af hårdt arbejde iført ørevarmere.

Helle og Jan, på henholdsvis 57 og 59 år, jonglerer stadig mellem deres respektive fuldtidsjobs og arbejdet i vinmarken.

Blev anbefalet Cabernet Cantor Da først ideén var sået, gik Helle i gang med at læse om vinproduktion. Hun søgte på druer, og læste alt der var om emnet.

"Ingen af os var specielt vinkyndige. Men vi ved, hvad vi godt kan lide," understreger Helle om starten på vin-eventyret.

De drøftede flere ting med Dyrehøj Vingaard ved Røsnæs, hvor der var masser af råd og kvalificeret vejledning at hente. Blandt andet havde Helle og Jan smagt en bestemt dansk produceret vin, og gik med en forestilling om, at det var en drue, de selv ville dyrke.

Det blev dog anderledes, for på Dyrehøj Vingaard blev de i stedet anbefalet sorten Cabernet Cantor til roséen. Til hvidvinene valgte de Solaris og Souvignier Gris; druer, der passer perfekt til det danske klima.

"I 2014 var vi klar til at sætte de første stokke. Forinden havde vi lavet alt klart med lange lige rækker og boret huller til de første 1000 stokke," siger Jan.

Helle fortæller, at hver stok var ganske lille, med lange rødder som var klippet;

"Vinstokken skulle i vand, inden plantning," husker hun.

"De skal altid stå minimun i vand i 48 timer inden de kommer i jorden."

En flaske pr. stok Således blev de første 1000 stokke sat i 2014. Året efter satte parret endnu 1075, og i 2016 kom yderligere 600 vinstokke i jorden.

De knap 2700 stokke er ikke bare lig med, hvor mange flasker vin der kan produceres, nemlig rundt regnet en flaske pr. stok. Det er også lig med masser af arbejde. Men for Helle og Jan er livet som vinbønder i dag blevet en livsstil;

"Vi er derude altid. Vi går meget op i, at det bliver holdt. Man skal igennem rækkerne mange gange. For vinen skyder, og skal ind under de her vandrette tråde i det to meter høje espalier. Du skal jævnligt fjerne skud, som ikke skal være der. Det kræver 6-7 blade for en klase at modne i forhold til fotosyntesen. (Varme er ikke i sig selv nok til at modne druer. Skyer og skyggende blade, vil begge forhindre fotosyntesen, red.) Så man skal sørge for at fjerne blade i druezonen, så der kommer ventilation. Ekstraskud skal væk, for de kan lave ekstra klaser, som vil tage kraften fra de eksisterende druer," forklarer Helle og tilføjer;

"Vi sørger for ikke at have for mange klaser på hver stok, for det er samme rodnet, som druerne skal have saft og kraft fra. Vi vil hellere have færre klaser men bedre kvalitet." Helle tænker lidt og siger så;

"For mig er det meditativt at arbejde derude. Jeg sidder normalt foran en computer hele dagen, så når jeg kommer derud i vinmarken, tænker jeg ikke på andet end den stok eller de blade foran mig. Det er sundt."

Høsten Ifølge Helle og Jan kan flere faktorer spænde ben i vinproduktionen. De nævner, den sene frost i foråret og den tidlige i efteråret. Hvepsene og de mange solsorte.

"Vi sætter et flag op for at skræmme solsortene væk, men det hjælper ikke ret længe. Heldigvis har vi ikke været udfordret af råvildtet," siger Helle, og bliver suppleret af Jan;

"Når vi høster, er vi omhyggelige med at ryste klaserne, der er nemlig masser af Mariehøns, som kravler ind i dem. De har et orange sekret i sig, som ikke skal ind i vinen."

Ifølge Helle og Jan skulle der gå mindst tre år, efter vinstokkene var planet i jorden, til de måtte høste.

"Høster man for tidligt, sætter man planten tilbage, og den indhenter det aldrig. Vi ville ikke forcere noget, så vi høstede de første i 2018."

De 7,5 tdl., som hører til Pilegaard, består af kombineret sandjord og lerjord. Det afspejler sig i vinen.

"Det er okay," svarer Helle, på spørgsmålet til hvor velegnet jorden er til dyrkning af vin.

Når der skal høstes, er det Helle, Jan og en bunke hjælpere bestående af familie og venner, som klarer opgaven.

"14 dage før høsten er vi druerne igennem, for at fjerne alt det dårlige, så der ikke er lige så meget der skal sorteres, når vi går i gang med at høste. Vi kører druerne til vineriet samme dag, som de er plukket. I år falder høsten senere på grund af det kolde forår. Det er Dyrehøj Vingaard på Røsnæs, som laver vores vin. Et vineri er ikke noget man bare lige etablerer," forklarer Helle og tilføjer;

"Heldigvis kommer de forskellige sorter ikke samtidig. Solaris, Cabernet Cantor, og Souvignier Gris er klar til høst i den rækkefølge."

En livsstil Fra klaserne hænger på stokkene, til de kommer ud som vin på flaske, er de mange led igennem. Typisk kommer de på flaske i maj året efter.

Som et af de sidste led, har vinen været igennem en analyse i Tyskland, så man blandt andet kender sødmen, syren og alkoholprocenten. Først herefter kan man af gode grunde trykke etiketten.

"Det var stort, da vi sad med vores første vin i glasset," husker Helle.

For parret er livet med vinproduktion blevet en livsstil.

Hverken Jan eller Helle havde drømt om, at der en dag ville være egenproduceret vin i den lille butik, som de har indrettet i en af Pilegårdens gamle staldlænger.

På hylderne finder man et udvalg af rosé, hvid og orangevin fra årgang 2018, 2019 og 2020.

Det er også i en af staldlængerne, at parret er ved at bygge to ferielejligheder. For det er også en del af planerne for fremtiden, når de en dag går på pension.

"Billedet af vinmarken holder stadig, og nu også med bed and breakfast, eller bed and vine i stedet," retter Helle og griner.