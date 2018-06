Se billedserie Familien Munk Rebsdorf fra Frederikssund består af 32-årige Sabrina, 35-årige Jeppe, fireårige Aston og toårige Noelia. Foto: Privat

Vildt: Familie udskifter parcelhus med fattig landsby

Frederikssund - 02. juni 2018

Familien Munk Rebsdorf fra Frederikssund har sat livet i Danmark på stand by og er rejst til Filippinerne i et år for at arbejde frivilligt på et børnehjem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Parcelhuset i Frederikssund er derfor skiftet ud med en lille lerhytte i en filippinsk landsby, havregrynen erstattet med ris, og den solide indkomst er vekslet til, ja... ingen.

Ægteparret Jeppe og Sabrina Munk Rebsdorf på 35 og 32 år besluttede i februar at skifte de trygge rammer i Danmark ud med livet på et børnehjem i det fattige land på den anden side af jorden.

Sammen med sønnen Aston på fire og datter Noelia på to år pakkede de kufferterne og fløj til Filippinerne, hvor de nu arbejder for en den danske organisation VIVA som frivillige på et børnehjem lidt uden for Manila.

Rejsen er blevet til efter mange års drømme om at tage ud i verden, og pludselig faldt tingene i hak.

- Der var bare nogle ting, der passede sammen, og vi var et sted i vores liv, hvor det gav mening, siger Jeppe Munk Rebsdorf.

Huset i Frederikssund er derfor blevet lejet ud, begge jobs er sagt op, og børnene er taget ud af deres institutioner.

Gratis er det jo heller ikke at rejse til udlandet et helt år, slet ikke når man arbejder frivilligt, men for familien er penge ikke alt.

- Økonomisk set er det den dummeste beslutning, vi nogensinde har taget, men på det menneskelige plan er det den absolut bedste, siger Sabrina Munk Rebsdorf.

Men livet i Filippinerne kan godt være svært, og det er parret ikke blege for at fortælle.

- Det er godt, men det er altså også hårdt. Vi kæmper med kultur, sprog, vores børns trivsel, vores egen plads og savnet til bedsteforældrene, fortæller Sabrina Munk Rebsdorf.

Familien er glade for at kunne dele deres historie, og derfor har de oprettet deres egen blog www.enfamiliesrejse.dk, som de ofte opdatere fra Filippinerne.

- Vi ville gerne lave en ærlig blog med alle de følelser, sådan en tur involverer. Det er også et talerør til familie og venner, men også et vidnesbyrd til vores børn, når de bliver større, forklarer Jeppe Munk Rebsdorf.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 2. juni.