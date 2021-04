Alle vil gerne have mere biodiversitet, og miljøminister Lea Wermelin har skudt en konkurence i gang om at blive »Den vildeste kommune«. Det, miljøministeren kalder en leg, bliver hårdt arbejde for andre. Foto: Kenn Thomsen

Vild ide: Miljøministers grønne leg presser kommunens ansatte

Miljøminister har sat landets kommuner op mod hinanden i en dyst om at blive »Den vildeste kommune«. Kommunal forvaltning føler sig presset og forudser, at det vil udskyde arbejdet med andre nødvendige ting.

Efter at have været oppe at vende tidligere på såvel et byrådsmøde som et par udvalgsmøder, besluttede et næsten enig byråd i Frederikssund onsdag aften at tilmelde Frederikssund til den landsdækkende konkurrence »Den vildeste kommune«.