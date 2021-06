Se billedserie Mens verdensrekorden i cykling i 24 timer for mænd er på 915 km, vil en kvinde formentlig aldrig nå over 800 km, vurderer Elin Starup. Hun vil i weekenden forsøge at cykle 700 km fra lørdag klokken 10 til søndag klokken 10. Alle kan komme og heppe på Flyvestation Værløse. Foto: Allan Nørregaard

Vil sætte vild rekord: Elin giver kvinder verden om baghjul

Frederikssund - 10. juni 2021 kl. 05:18 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Lørdag klokken 10 sætter 46-årige Elin sig i sadlen. Søndag klokken 10 står hun af cyklen. Målet er at give alle kvinder verden om baghjul.

Til daglig er Elin Starup IT-medarbejder i et medicinalfirma. I sin fritid er hun utracyklist. Hun og kæresten bor på Brobæksgade i Slangerup, og her er Elin Starup i de her dage i gang med de sidste forberedelser til weekendens rekordforsøg.

24 timer Fra lørdag morgen klokken 10 til søndag morgen klokken 10 vil hun cykle 700 kilometer på en godt fem kilometer lang bane på den tidligere Flyvestation Værløse. Hun vil spise flydende måltidserstatning fra apoteket i sadlen, og hun vil kun stå af cyklen de gange, hun skal tisse.

Hun håber, at mange vil komme og heppe. Alle er velkomne.

- Jeg er fuldstændig klar til give mit yderste. Mit mål er på de 24 timer at komme banen rundt 140 gange og i alt nå at cykle de 700 km, fortæller Elin Starup.

Siden 2010 Det var efter at have løbet et halvmaraton i 2010, at Elin Starup blev grebet af at udfordre sig selv fysisk. Hun begyndte at løbe maraton, hun har gennemført flere ironman, og de seneste år er det især som ultracyklist, at hun har lagt sin passion.

Hun er allerede indehaver af verdensrekorden for cykling i 24 timer for kvinder.

Er verdensmester I efteråret cyklede Elin Starup 560 km på 24 timer på selvsamme bane på Flyvestation Værløse. Da der ikke var nogen kvinde noget sted i verden, der tidligere havde sat rekord i den disciplin, fik nordsjællandske Elin den verdensrekord.

- Men jeg var ikke tilfreds med rekorden. Jeg var blevet kørt ned på cykel nogle uger forinden, og jeg døjede med eftervirkningerne af en hjernerystelse. Så selvom jeg i efteråret også var i topform kropsligt, måtte jeg på rekorddagen af cyklen et par gange og hvile. 560 km på 24 timer er ikke noget at være rigtig stolt af, mener Elin Starup.

Danmarksmester Hun har selv sat målet til at være 700 km, og hun tror, det lykkes denne gang. Den kommende weekend giver hendes rekordforsøg hende samtidig også danmarksrekorden i cykling i 24 timer for kvinder.

- Siden efteråret har jeg talt med DCU, Dansk Cykel Union, der tidligere kun har haft cykling i 24 timer for mænd som disciplin. Man har ment, at det var for hårdt for kvinder. Helt ærlig, vi er i 2021. Nu er cykling i 24 timer for kvinder også blevet en dansk disciplin, som jeg - uanset resultatet, bliver den første, der sætter rekord i, fortæller Elin Starup.