Vil sætte skub i kystsikring: Nordbyen skal sikres mod stormflod

"Jeg ville ønske, jeg kunne komme med en tidshorisont. Jeg har tidligere været langt mere optimistisk end jeg er i dag, fordi jeg har set, at selv relativt små projekter er løbet ind i større problemer. Så faktum er, at det kan tage lang, lang tid, fordi der er mange hensyn at tage. Det er også derfor, man ofte oplever, at de lokale digelaug kommer til kort; fordi der opstår uenighed blandt nogle af borgerne om udformningen, nogle mister deres udsigt og andre gange fordi, planerne løber ind i strandbeskyttelseshensyn. Alt i alt bremser det projekterne, og derfor går vi nu ind og sætter os for bordenden. For når det går fra at være et privat projekt til at såkaldt fælleskommunalt projekt, så er der nogle andre regler, der giver os som kommune mulighed for at gennemføre kystsikringen." lyder det fra Jørgen Bech (V), formand for Plan- og Miljøudvalget.